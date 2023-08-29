Üniversiteler ertelendi mi, neden? Üniversitelerin 2023 yılı açılış tarihleri ne zaman?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı konusunda meraklı sorular cevap beklerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Henüz YÖK tarafından resmi olarak açıklama yapılmasa da yeni akademik yılın açılışıyla ilgili takvimlerin değiştiği anlaşılıyor.

ÜNİVERSİTELER ERTELENDİ Mİ, NEDEN?

Üniversitelerin eğitim öğretim dönemi açılışı normal şartlarda her yıl, üniversiteye göre değişmekle birlikte, ortalama eylül ayının son hatfasında başlardı. Ancak bu yıl durum değişti. Birçok üniversite akademik takvimini yılın başından belirleyerek açılışını eylül ayının son haftası olarak duyururken aldığı son dakika kararıyla açılışı ertelediğini duyurdu.

Örnek olarak Aydın Üniversitesi yaptığı son dakika açıklamasında yeni akademik yılı açılışının 2 Ekim'e etelendiğini belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi'ne hazır bir adım atıyor. Üniversite yönetimi, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) alınan kararına uygun olarak, yeni akademik yılın 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bu başlangıç tarihi, Tıp Fakültesi'nin 1. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi ve diğer tüm birimler için geçerli olacak.

Üniversite yönetimi, akademik takvimdeki güncellemelerin en kısa sürede resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla duyurulacağını belirtti. Öğrencilere yeni akademik yılda şimdiden başarılı bir yıl geçirmeleri temennisiyle.

Şu anda birçok üniversite yeni akademik yılının 2 Ekim'e ertelendiğini duyurma hazırlığı yapıyor.

Ertelemenin YÖK tarafından alınan karar doğrultusunda gerçekleştiği belirtiliyor. Ancak YÖK'ün kamuoyuna bu yönde yaptığı resmi bir açıklaması bulunmuyor.

TARTIŞMALARI DA BERABERİNDE GETİRDİ

Üniversitelerin akademik açılış tarihinin 2 Ekim 2023 tarihine ertelendigi söylentisine itirazlar da geliyor. Bir sosyal medya kullancısı yaptığı paylaşımda, bu kararın bazı üniversiteleri olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Sosyal medya platformlarında son günlerde yayılan "Üniversiteler YÖK kararı ile 2 Ekim'de açılacak." iddiaları, birçok kullanıcının dikkatini çekiyor. Konuyla ilgili olarak görüş belirten kullanıcılardan biri de Deniz oldu.

Kullanıcı adıyla "denizoner_713" hesabından yaptığı bir paylaşımda Deniz, bu kararın arkasındaki sebepleri merak ettiğini ve bazı üniversiteler için bu durumun sorun olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

Özellikle Galatasaray Üniversitesi örneğini veren Deniz, üniversitenin 25 Eylül'de başlayacağını duyurduğunu ancak genel kararın 2 Ekim'e denk gelmesi durumunda yıl sonu final sınavlarının (hazırlık sınıfları için) Kurban Bayramı haftasıyla çakışabileceğine dikkat çekti.

"denizoner_713" hesabından yapılan diğer bir paylaşımda Deniz, böyle bir durumda öğrencilerin bayram tatili için okullarından ayrılsalar bile sonraki hafta tekrar dönmek zorunda kalabileceklerini, uçak ve otobüs biletlerinin de bu süreçte pahalı olabileceğini dile getirdi. Bu nedenle Deniz, kararın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Üniverversitelerin neden ertelendiğine dair şu ana kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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