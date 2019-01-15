Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu için karar alındı

YÖK'teki "Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu"nda, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı.