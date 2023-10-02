Üniversitelerde ilk günler yoklama var mı?

Üniversitelerde ilk hafta yoklama konusu bir kez daha öğrencilerin gündeminde. Ertelemeli de olsa üniversiteler yeni sezona başladı.

ÜNİVERSİTELERDE İLK GÜNLER YOKLAMA VAR MI?

Üniversite açılış tarihleri ile ilk hafta yoklama alınıp alınmadığı milyonlarca üniversite öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Dönemin başlamasına az bir süre kala araştırmaları hızlanan konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

Üniversiteler arasında yoklama uygulamaları konusunda farklı uygulamalar görülebilir. Ancak, genellikle üniversitelerde ilk hafta veya derslerin başladığı dönemde yoklama alınması yaygın bir uygulama değildir.

Bazı özel durumlarda veya belirli derslerde öğretim elemanları, ilk hafta veya dersin başında öğrencilerin varlığını doğrulamak için yoklama alabilirler. Özellikle laboratuvar çalışmaları, atölye dersleri veya sınırlı kontenjanlı dersler gibi bazı özel derslerde yoklama alınması daha yaygın olabilir.

Yine de, üniversiteler arasında farklı uygulamalar olduğu için, öğrencilerin kendi üniversitelerinin politikalarını ve ilgili derslerin yönergelerini takip etmeleri önemlidir. Öğrenciler, derslere düzenli olarak katılarak devamsızlık politikalarına uyduklarından emin olmalıdır.

DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Üniversiteler doğal olarak ilk, orta veya lise gibi değildir. Öğrencilerin daha özgür ve rahat bir eğitim hayatı yaşamaları için tasarlanmış eğitim kurumlarıdır. Öğrencinin bütün eğitim hayatı derste değil sosyal aktivitelerde, arkadaşlık ortamlarında ve kültürel faaliyetlerde geçirmesi için birçok üniversitede devam zorunluluğ yok veya sınırlı bir oranda tutuluyor.

Üniversitelerde devam zorunluluğu konusu üniversiteden üniversiteye, hatta dersten derse kadar değişebiliyor.

Genel olarak Türkiye'deki üniversitelerde devam zorunluluğu yüzde 70'tir. Yani 100 saatlik bir derslerin en az 70 saatine girmek mecburiyeti vardır.

Bazı üniversitelerde devam zorunluluğu olmamasına karşın derslere özel bir zorunluluk olabiliyor. Bu da genellikle yüzde 70'ten fazla olamıyor.

Kısaca özetlemek gerekirse üniversitelerde devam zorunluluğu okula ve derslere göre değişiyor. Zorunluluk olanların da yüzde 70'i aşmaması gerekiyor.