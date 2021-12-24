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VGM burs sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2021-2022 yılı yükseköğrenim burs başvuru sonuçları belli oldu.

Eğitim 24.12.2021, 10:49
VGM burs sonuçları açıklandı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

2021-2022 eğitim yılı yabancı uyruklu öğrenci bursları için değerlendirme işlemlerinde son aşamaya gelinirken, başvuru değerlendirmeleri sonuçlandığında ayrıca açıklanacak.

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#Vakıflar Genel Müdürlüğü #Burs #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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