Yabancı öğrenci sayısı 4 yılda 3 kat arttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde konuştu.
Saraç konuşmasında " Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı son 4 yılda 3 kat arttı" dedi.
Kaynak: AA
YÖK Başkanı Yekta Saraç ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamada " Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı son 4 yılda 3 kat arttı" dedi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde konuştu.
Saraç konuşmasında " Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı son 4 yılda 3 kat arttı" dedi.
Kaynak: AA