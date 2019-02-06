banner15

Yabancı öğrenci sayısı 4 yılda 3 kat arttı

YÖK Başkanı Yekta Saraç ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamada " Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı son 4 yılda 3 kat arttı" dedi.

Yabancı öğrenci sayısı 4 yılda 3 kat arttı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde konuştu. 

Saraç konuşmasında " Ülkemizde yabancı öğrenci sayısı son 4 yılda 3 kat arttı" dedi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35