Yalova'nın ilk Orman Okulu eğitime başlıyor

Türkiye'nin beşinci Yalova'nın ilk orman okulunun açılışına günler kaldı.

Finlandiya eğitim sistemini birebir uygulayacak olan, alternatif eğitim modellerini tek çatı altında disipline etmiş bir program olan orman okulları, profesyonel kadroyla eğitim hayatına eğitim sisteminin 2.döneminde Masal Köy'de başlıyor.

İnancına ve yaşayışına dikkat eden; değerlerine ve kültürüne sahip çıkan, merhameti ve güzel ahlakı kendisine yol ışığı yapacak, fen bilimleri ve sosyal bilimleri anlamada her daim tefekkürle hareket edecek bir nesil icin yola çıkan Yalova Orman Okulu'nda hafta içi ve hafta sonu çeşitli atölyeler düzenleyecek.

Egitim içeriğinde Kur'an eğitimi ve değerler eğitimi, yabancı dil, ekoloji, fen ve doğa bilimleri gibi geniş bir yelpazeye sahip.

Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi ülkelerde yaygın olan Orman Okulları’nın sayısı Almanya’da 1500’ü geçmiş durumda. Bazı okullar haftanın belli günlerini ormanda geçirirken bazı okullarda ise aileler çocukları ormanda bekleyen öğretmenlere teslim ediyor, akşam da tekrar ormandan alıyorlar. Orman Okulları’na tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ilgi artıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net