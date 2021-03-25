Yekta Saraç, 'YÖK Anadolu Projesi' için genç üniversitelerin rektörleriyle buluştu

Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK" olarak hayata geçirdikleri "yeni ve yenilikçi" projelerden "YÖK Anadolu Projesi"nin tanıtımının şubatta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildiğini anımsattı.

Proje ile 2006'dan sonra kurulan ve gelişmekte olan "genç" üniversiteleri, akademik insan gücü ve araştırma alt yapısı bakımından nispeten daha gelişmiş "kıdemli" üniversitelerle belirlenen bazı bölümler/program bazında eşleştirdiklerini belirten Saraç şunları kaydetti:

"Bu üniversiteleri eşleştirme konsepti, Avrupa yükseköğretim alanında üzerinde çalışılan önemli başlıklardan birisidir. Bu proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları değerlendirmek üzere 15 genç üniversitemizin rektörleri ile YÖK'te bir araya geldik. Faydalı bir toplantı oldu."

Genç Üniversiteler: “Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis Eren, Erzincan Binali Yıldırım, Hakkâri, Iğdır, Kilis 7 Aralık, Munzur, Muş Alparslan, Siirt ve Şırnak” Üniversiteleridir.YÖK Anadolu Projesi ile 12 kıdemli üniversitenin öğretim üyeleri, 2006’dan sonra kurulan 15 Genç Üniversitelerin "belirlenmiş bazı bölümlerdeki bazı derslerde" öğrencilere bizzat ders vermekteler.

YÖK ANADOLU PROJESİNDE

- Bir üniversite en fazla iki üniversite ile eşleştirildi…

- İki üniversite arasındaki eşleşme en fazla 5 bölüm/program düzeyinde yapılabilmekte

- Kıdemli Üniversitelerde bulunan kıdemli öğretim üyeleri Genç Üniversitelerin belirlenen alanlardaki programlarında ders vermekte

- Eşleşen üniversitelerin eğitim ve öğretim, araştırma altyapıları ve kütüphane imkânları karşılıklı olarak kullanılabilmekte

- Eşleşen üniversiteler belirleyecekleri alanlarda ortak yayın ve projeler yürütebilmekte