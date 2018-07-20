Yeni sistemde öğretmenleri sevindiren karar

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler tarafından tepkiyle karşılanan ve uzun zamandır tartışılan "performans kriteri"nin artık uygulanmayacağını ve öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini bildirdi.

Selçuk yaptığı açıklamada eğitimde yeni bir dönem başlatacaklarını belirterek, "Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bizim önceliklerimiz olacak. dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz. Biz bir masanın üzerindeki tuzluğu değiştirerek 'sistem değişti' demeyeceğiz. Masayı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Her yer okul anlayışı

Her yeri okul olarak görüyoruz. Aydınlığı her yere taşımak istiyoruz. Günde 4-5 saat sosyal medyada dolaşan çocuklarımız var. Bunları bir şekilde algılamak zorundayız. Yasaklamaktan bahsetmiyorum. Eğitim sistemimizi bir öğrenme ve beceri sistemine dönüştürmek ana hedefimiz. Bunları nasıl yapacağımız inanın bizim ve uzmanların kafasında çok net. Diploma temelli değil, vasıf temelli gideceğimizin işaretlerini göreceğiz.

Temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 12:48