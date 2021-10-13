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YKS'de ikinci ek tercihler yarın başlıyor

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağı açıklandı.

Eğitim 13.10.2021, 17:45
YKS'de ikinci ek tercihler yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlatılacağını bildirdi.

Aygün, Twitter'daki hesabından, ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

ÖSYM Başkanı Aygün, "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

AA

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#YKS #ek tercih
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