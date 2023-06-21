YKS kalkacak mı? 2024 yılında YKS olmayacak mı?

YKS kalkacak mı veya kaldırılması yönünde herhangi bir çalışma var mı sorusu bir kez daha öğrenciler ve velilerinin gündemine girdi. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir kez daha YKS'nin kaldırılması gerektiği yönünde bir tartışma başlattı. Bahçeli'nin başlattığı tartışma konusunda hükümet kanadından henüz bir cevap gelmedi; ancak YÖK'ten bir açıklama var.

YKS KALKACAK MI? YÖK NE DİYOR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Üniversite sınavlarını yakın bir tarihte kaldıracaklarını açıkladı. 17-18 Haziran tarihlerinde, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT'ye katılım sağlayan adaylara başarı ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bahçeli, üniversite sınavının kaldırılmasına da değindi. Peki, 2024 üniversite sınavı kalkacak mı? YKS kalkacak mı?

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Çağa ve zamana yönelik mesajlarımızın taşıyıcı kolonu gençlerdir. Hayat okul ev arasında giden rutin bir güzergah değildir. Ülkemizde yaklaşık 27 milyon öğrenci vardır. Bu sayı pek çok ülkenin nüfusundan fazladır. Zenginlik buradadır. Bize düşen gençleri sınavdan sınava sokmaktan çıkarıp, tekdüze eğitim mantığına havale etmemektir. Biz gençliği sınavlarla bulmadık, bu yolda da kaybetmeyiz. Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzakta değildir.”

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN YKS KALKACAK MI SORUSUNA CEVAP

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasına ilişkin bir çalışmanın şu an gündemde olmadığını belirterek, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa biz bu konuda çalışabiliriz" dedi.

Özvar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasının hatırlatılması üzerine, şu ifadelere yer verdi:

"Dünyada üniversiteye seçme ve yerleştirme usulleri farklı olabiliyor. Bazı ülkelerde herhangi bir genel sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk, orta eğitimi boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyorlar, üniversiteler kendi içinde bu öğrencileri değerlendirerek seçim yapabiliyor. Bizim gibi ülkelerde de genel bir üniversite giriş sınavı yapılıyor. Bizde yapılmasının sebebi üniversiteye erişmek isteyen aday sayısının çokluğu. Burada tabii siyasilerin iradesi önemlidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa, biz bu konuda çalışabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda bir iradesi olursa, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz."

Özvar, Türkiye’nin yükseköğretime giriş sınavlarında büyük bir tecrübesi olduğunu, bunun hizmet ihracatı bakımından pazarlanabilecek ürünlerden sayılabileceğini belirtti.

Üniversite sınavının kaldırılmasına ilişkin bir gündemlerinin şu an olmadığını bildiren Özvar, "Bu sistemin bir bütün olarak inşa edilmesi lazım. Bütün ortaöğretim ve yükseköğretimi bir bütün olarak değerlendirerek ancak yapabileceğimiz bir iştir bu. Bizim şu anda herhangi bir hazırlığımız yok. Biz önce 2023 yerleştirme işlemlerini tamamlamak, ondan sonra neticeyi görmek istiyoruz" diye konuştu.