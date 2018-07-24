YKS sonuçları 31 Temmuz'da açıklanacak

Dünya Bülteni Haber Merkezi

30 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi, (TYT) 1 Temmuz’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere toplam üç ayrı oturumda gerçekleşen YKS sınav sonuçları için adaylar nefeslerini tuttu. Öğrenciler sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

TERCİHLER 7 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Sonuçların açıklanmasından sonra gençleri 7 -14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihleri bekliyor. Tercihler Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapılabilecek.