YÖK Başkanı: Yeni bir değişiklik yok

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sınav tarihi yaklaştıkça stresi artan öğrencilere 'kaygı duymayın' çağrısında bulundu.

YÖK Başkanı’nın CNN Türk'te yaptığı açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Üniversite sınavlarında dört aya yayılan bir sistemden hafta sonunda toplanan bir sisteme geçtik. Öğrencilerimiz temel yeterlilik seviyelerinin, sayısal ve sözel okuryazarlığın sorgulandığı bir sistemle tanıştı.

Bizim bu sene, hatta önümüzdeki sene yeni bir sistem arayışımız yok. Kesin ifadeyle cevaplandırmak isterim bunu. Baraj puanlarında da bir değişikliğe gidilmeyecek. Testlerde belirlenen sürelerle de bir değişiklik olmayacak.

Değişiklik korkusunu gündemden çıkarsınlar

Süre de aslında sınavın bir parçası. Bir sınav stresi söz konusu. Öğrencilerimiz ellerinden geleni yapmışlardır. Derslerine çalışmışlardır. Hocaları en önemli rehberleridir. Öğrenciler, kendilerine özgüven duysunlar ve sükunet içinde bu sınava girsinler istiyoruz. Sınavla ilgili şu, bu değişiklik konularını gündemlerinden çıkarsınlar.

TYT’de 200 üzeri puan alanların, bu yıl puanları geçerli olacak mı? Bunu geçen sene beyan etmiştik. Bir taahhüttü bu. ÖSYM ile birlikte bu hususta bir çalışma yapıldı. Geçen sene almış oldukları notun bu yıl korunacağı net bir şekilde konuşuldu. Geçen seneki beyanımızda bir değişiklik yok.