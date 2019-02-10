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YÖK ihtisas üniversitelerini yıllık değerlendirecek

YÖK, ihtisas üniversitelerinin yıllık performans değerlendirmelerinin yapılması amacıyla "Performans İzleme Komisyonu" oluşturdu.

YÖK ihtisas üniversitelerini yıllık değerlendirecek

YÖK'ün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, YÖK Yürütme Kurulu  Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Düzce Üniversitesinde düzenlenen "Bölgesel  Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesi kapsamındaki  toplantıya katıldı.

Burada konuşan Gündoğan, 2023 hedeflerine ulaşmada nitelikli bilgi ve  insan gücünün önemini vurguladı.

Devlet üniversitelerine yönelik 2015'te başlatılan ihtisaslaşma  projesine, 10 üniversiteyle devam ettiklerini belirten Gündoğan, ihtisas  üniversiteleri için Performans İzleme Komisyonu kurulduğunu açıkladı.

Gündoğan, bu üniversitelerin, komisyon tarafından belirlenecek  kriterler doğrultusunda yıllık performans değerlendirmelerinin yapılacağını kaydetti. 

Kaynak: AA

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