YÖK'ten doktora öğrencilerine burs artışı müjdesi, son başvuru günü açıklandı

Yükseköğretim Kurulu'dan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, doktora öğrencilerin aldığı burs miktarı arttırıldı. Buna göre, öğrencileri yeni yılda 2 bin 250 lira burs alacak.

Türkiyenin gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli tematik alanında toplam 3 bin 200 doktora öğrencisi burs almaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı için başvurular alındı. Üniversiteler, başvurularını 11 Ocak 2019'a kadar yapabilecek. Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla, yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli tematik alanda verilecek. İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

Öğrencilere yönelik başvurular, yükseköğretim kurumlarının başvurularının sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek. Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli alanların listesine, YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA