YÖK'ten Fransız akademisyenlere vize şartı

BBC Türkçe'nin YÖK yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu karar, "Fransa'daki üniversitelere ve ortaöğretim kurumlarına gönderilen Türkçe okutmanları ve din görevlilerinden B2 düzeyinde Fransızca istenmesi" sonucu alındı.

YÖK, Galatasaray Üniversitesi'nde çalışan Fransız akademisyenlerin Türkiye'deki oturma ve çalışma izinlerinin yenilenmesi için B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik şartı koydu.

Bir YÖK yetkilisinin aktardığına göre, B2 düzeyinde Türkçe bildiklerini belgeleyen eğitimcilerin oturma ve çalışma izinleri verildi.

Ancak bu şartı sağlayamayanların ise akıbeti belirsizliğini koruyor.

BBC Türkçe