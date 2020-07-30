YÖK'ten 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' kılavuzu



Küresel ölçekte yaşanmakta olan Yeni Koronavirüs Salgınına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca Yeni Normal süreçte uygulamalara yönelik “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi hazırlandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'den yaptığı açıklamada, "Yeni Koronavirüs salgınının yükseköğretimde ortaya koyacağı olumsuz etkiyi azaltmak amacıyla “Yeni Normal” süreçteki uygulamalara yönelik bugüne kadar birçok tedbir ve karar aldık... 2- Bu kapsamda, salgının 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberini hazırlayarak, yayımladık…" ifadelerini kullandı.

YÖK'ün resmi Web sitesinden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı;

"COVİD-19 Küresel salgınının devam ettiği yeni normalleşme sürecinde, üniversitelerimizin salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek farklı programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, alt yapı imkanları gibi hususları da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecektir. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarımızdan alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturulmuştur.

Rehberde, Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer alıyor.

Salgının 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Hatırlanacağı üzere YÖK olarak koronavirüs salgınına yönelik bugüne kadar birçok tedbir alındı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması için çevrimiçi eğitime geçildi ve uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat değişiklikleri yapıldı. YÖK Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen bir ara yüzle üniversitelerin dijital ders malzemeleri açık erişime açıldı. Uygulamalı eğitimler, stajlar, işyerinde mesleki eğitim gibi konularda da salgının seyrine göre kararlar alınarak üniversitelere iletildi. Türk Yükseköğretimi bütün alanlarda mümkün olan önlemleri alıp, dinamik ve çevik yönetim anlayışıyla süreçleri yöneterek hızlı uyum kabiliyeti olduğunu da ortaya koydu."

Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci​ 2020 kılavuzu için tıklayınız​.

Kaynak: AA



