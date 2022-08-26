YÖK'ten YKS ile yerleşenler için kayıt uyarısı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde artık sona gelindi. 22 Ağustos’ta başlayan Kayıt takviminde isteğe bağlı elektronik kayıt süreci 24 Ağustos’ta sona erdi. Yüz yüze kayıt için de bugün son gün.
Eğitim 26.08.2022, 09:53
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı sosyal medya hesabından YKS kayıtlarına ilişkin son gün uyarısında bulundu.
YÖK'ün paylaşımı:
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün (26.08.2022) sona eriyor.
YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci başladı. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
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