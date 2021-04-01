YÖK ve Sayıştay arasında eğitim iş birliği protokolü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Sayıştay Başkanlığı arasında, üniversitelerdeki personele yönelik olarak yapılması planlanan eğitimlere ilişkin kapsam ve koşulların düzenlenmesi amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK’te yapılan protokol imza törenine YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın yanı sıra YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri ve Sayıştay yetkilileri katıldı.

YÖK Başkanı Saraç, törendeki konuşmasında, protokolle döner sermaye gibi üniversiteleri ilgilendiren mali konulardaki sıkıntıların üniversitelerin akademik ve idari personeline verilecek eğitimlerle aşılmasının amaçlandığını söyledi.

YÖK olarak üniversitelerin Sayıştay denetimlerinde karşılaşılan çeşitli sorunlarını derlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sayıştay Başkanlığı yaptığı denetimlerde üniversitelerdeki eksiklikleri iyi biliyor. Bu kapsamda eğitim konuları havuzu oluşturulacak ve havuzda yer alan bu konularla ilgili alanında uzman Sayıştay denetçileri eğitimleri verecek. Protokol kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim taleplerinin derlenmesi ve eğitim faaliyetlerine katılımları Başkanlığımız koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Yükseköğretim kurumlarımızın akademik ve idari personeline verilecek eğitimler ise Sayıştay Başkanlığınca müzakereyle belirlenecek alanlarda gerçekleştirilecek. Eğitimlerin kapsamı ve zamanlaması da iki kurum arasındaki mutabakatla belirlenecek. Yükseköğretim kurumları için bir eğitim planlaması gerçekleştirmeyi ve talep edilen alanlarda bu eğitimlerin verilmesini hedeflemekteyiz."

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