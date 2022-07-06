YÖKDİL başvuruları başladı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı başvuruları erişime açıldı. Sınav başvuruları, bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) başvuruları başladı. Başvurular bugünden itibaren 18 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, YÖKDİL 28 Ağustos'ta İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızcada ise sadece sosyal bilimler alanında uygulanacak.

Adaylar, başvurularını bugünden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresi üzerinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.