YÖKDİL sınavı 3 Kasım'da yapılacak

YÖK'ten yapılan açıklamada, alana özgü tek yabancı dil sınavı olan YÖKDİL'in geçen yıl Kurulun koordinasyonunda, Ankara Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi tarafından müştereken uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılı bahar dönemi sınavı başarıyla gerçekleştirilmiş olan YÖKDİL, 2019 yılı sonbaharından itibaren artık ÖSYM tarafından, yine YÖK’ün koordinasyonunda, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında uygulanmaya devam edecektir. 2019 yılı sonbahar dönemi YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır."