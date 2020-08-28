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Yüz yüze eğitim hakkında yeni karar

MEB' in yeni açıklamasına göre 21 Eylül tarihinde 1., 2., 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime başlayacaktır. Yapılan açıklamada diğer sınıfların ise yüz yüze eğitime Ekim' de başlayacağının planlandığı duyuruldu.

Yüz yüze eğitim hakkında yeni karar

MEB' in yeni açıklamasına göre 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile yazı gönderildi. MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu yapıldı. 12. ve 8. sınıflar 21 Eylül'de okula başlayacak. 21 Eylül'den 3 hafta sonra tüm kademelerin açılması planlanıyor. Koşullar uygun olursa 1. ve 2. sınıfların başlatılması da sağlanacak. Ara sınıflar ekimde açılacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2020, 16:14
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