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Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşama başladı

Yüz yüze eğitimde ikinci aşama başladı

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Kaynak: AA

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