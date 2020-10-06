Ziya Selçuk açıkladı: İşte yüz yüze eğitimin detayları

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından gözler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılacak olan yüz yüze eğitim açıklamasına çevrildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yüz yüze eğitimin genişletilmesine yönelik açıklamasının ardından tüm detayları aktaracağını duyuran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonların beklediği açıklamayı yapıyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Ailelerimize bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip.

21 Eylül Pazartesi günü okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. İlk aşamamızda 3. haftadayız. Süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz ve iyi sonuçlar aldığımız için 2. aşamaya geçmeye hazırız.

Bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, kayıpların nerede olduğunu dikkate alarak aşamalı olarak eğitime geçiyoruz.

İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için de yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcudumuz gruplara ayrılarak azaltılacak. Okulda kalış süreleri de kısaltılacak. Tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde sizlerle paylaşacağız.

Veli rızası bizim için önemli. İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek.