Zorunlu Din Kültürü dersi aldım mı? MSÜ Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi aldım mı?? TYT ve AYT baraj puanları kaldırıldı. Sınav başvurusu esnasında zorunlu din kültürü dersi alıp almadığınızın işaretlenmesi istenmekte. Peki, zorunlu din dersi aldım mı nereden bulabulurum diyenler için detaylar yazımızda. Zorunlu Din Kültürü dersi aldım mı? MSÜ Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi aldım mı?

ZORUNLU DİN DERSİ ALDIM MI?

YKS Başvurusu sırasında 'Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım' seçeneği ile karşılaşan adaylar, zorunlu din dersi aldım mı sorusunun cevabını arıyor. İşte zorunlu din dersi alıp almadığınızı öğrenmenin yolları.

ZORUNLU DİN DERSİ NEDİR?

Ülkemizde zorunlu din dersi, ilk ve ortaöğretimde zorunlu olarak öğretilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini (DKAB) ve dersini kapsar. TYT'de 5 din kültürü dersinin sorusundan sorumlu olabilmek için 'Ortaöğretimde zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi aldım' kutucuğunu işaretlemeniz gerekmektedir.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SINAVI BARAJI KALDIRILDI MI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte 150 ve 180 olan TYT ve AYT baraj puanları uygulamasının kaldırıldığı YÖK tarafından duyuruldu.

YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Alınan yeni kararlara göre SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır." Açıklamada ayrıca, "Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacaktır" denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecektir." denildi.

HANGİ ADAYLARIN TYT VE AYT SINAV PUANI HESAPLAMAYA ALINACAK?

YÖK'ten yapılan açıklamada: "TYT sınav puanının hesaplanması için Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir" denildi. Ayrıca, "TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacaktır. SAY, SÖZ ve EA puan türündeki sınav puanlarının hesaplanması için gerekli olan ilgili puan türüne ilişkin AYT'deki iki testin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı ile DİL puan türündeki sınav puanının hesaplanması için gerekli olan Yabancı Dil Testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecektir. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanmış olması gerekmekte olup taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili yükseköğretim kurumu karar verecek ve bunu basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracaktır." ifadelerine yer verildi.

2023 YKS Başvuru Formu Din Dersi Aldım mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı için başvuru sürücü resmi olarak başladı. YKS başvuru Din Kültürü zorunlu mu sorusunun da cevabı araştırılıyor. YKS başvuru Din Kültürü zorunlu mu? İşte detaylar.

‘‘Ortaöğretimde Zorunlu Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Aldım’’ seçeneğine onay veren YKS adayları, Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) Sosyal Bilimler-2 Testinin ilk 40 sorusunu cevaplandırmakla sorumludur. Bu durumda adaylar 41, 42, 43, 44, 45 ve 46. ilave felsefe sorularını cevaplamaları beklenmez ve cevap kağıdına işaretleme yapılmaz.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile bu eğitimi alan adaylar (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından yükümlü olmayacaktır. Yani bu soruları cevaplamayacaklardır.

Zorunlu din dersi aldım mı? Zorunlu din dersi aldığımı nasıl öğrenebilirim? sorusunu arayanların yapması gereken işlemler şöyle:

Eğer zorunlu din dersi alıp almadığınızı bilmiyorsanız şu yolu takip edebilirsiniz:

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ 'ne kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapıp buradan ilgili linklere tıklayıp öğrenebilirsiniz.

Eğer bu kutucuğu işaretlerseniz, yani bu dersi gördüm işaretini onuylamanız durumunda, sınavda din kültür ahlak bilgisi kısmında ki soruları cevaplama imkanı verilecektir. Genellikle ortaöğretim ve lisede de bu dersi gören kişiler, sınavda soruları cevaplamaları beklenir. Zorunlu ders olarak almadıysanız dahi bu soruları cevaplayabilirsiniz , bu kayıp değil kazanç olabilir. Ancak cevaplayabilmek için bu kutucuğu işaretlemeniz istenir.