10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri

Bakanlık, başvuru koşulları ve sonrası için doğru bilinen yanlışları, şu şekilde derledi:

1 - Yanlış: İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek.

Doğru: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilecek.

2 - Yanlış: Arsası olan konuta başvuramaz.

Doğru: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

3 - Yanlış: Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim.

Doğru: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilecek.

4 - Yanlış: 18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz.

Doğru: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilirler.

5 - Yanlış: Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var.

Doğru: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

6 -Yanlış : TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek.

Doğru : Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

7 - Yanlış : Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak.

Doğru :TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ'nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

8 - Yanlış : TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek.

Doğru: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

9 - Yanlış: TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ'ye 52 bin dava açıldı.

Doğru : Son iki yılda TOKİ'ye sadece bir dava açıldı.

10 - Yanlış: TOKİ'den alınan sosyal konutlar satılabilir.

Doğru : TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.