2 bin 200 kişi istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye, elektrikli otomobillerin en kritik parçası olan batarya üretimi konusunda önemli bir adım attı.

TOGG ile Çinli enerji devi Farasis'in ortaklığında kurulan Siro şirketi, Gemlik'te batarya hücresi ve modül üretimi tesisi kuruyor. 30 milyar liralık 15 gigavat saat kapasiteli batarya hücresi ve 19,8 gigavat saat kapasiteli batarya modülü yatırımı, Türkiye’nin elektrikli araçlar ve mobilite ekosisteminin teknolojik dönüşüme katkı sağlayacak.

Siro'nun üretim yapacağı Gemlik'teki fabrikada otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda enerji depolama çözümleri de geliştirilecek.

TOGG'un batarya modül ve paketlerini üretecek Siro, enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı, temiz ve verimli bir enerji sisteminin gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor.

Bu yatırımla 400’ü nitelikli olmak üzere, 2 bin 200 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gelişmeyi Twitter hesabından duyurmuş, "Türkiye'nin ilk otomobil batarya fabrikası kuruluyor. 2 milyon araç üretme kapasitesine sahip 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrimiz için dev bir adım. TOGG ve Farasis ortaklığında Siro, 15 gigavat saatlik batarya hücresi ve modül üretimi yapacak." ifadelerini kullanmıştı. Varank, paylaşımında, Siro'nun yatırımına proje bazlı devlet desteği imkanı sağlayan ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na da yer vermişti.

Bakanlık açıklamasında, fabrikanın yapımına uzanan sürece ilişkin de bilgi verildi.

Buna göre, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabilen otomotiv endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan batarya üretimi konusunda ilk olarak TOGG ile Farasis Energy, Türkiye'de ortak batarya üretim tesisi kurmak için anlaştı. İki şirket, doğu ve batıyı birbirine bağlayan ve medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi İpek Yolu'nun İngilizcesi olan "Silk Road"un kısaltılması olan Siro adlı şirketle güçlerini birleştirdi.

Siro'nun kurulmasının ardından şirketin ortakları olan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy Kurucu Ortağı Dr. Keith Kepler, TOGG’un hem tanıtımını yapan hem de fabrikasının temelini atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ekim ayında gerçekleşen ziyaret öncesinde Siro heyeti, Bakan Varank ile de bir araya geldi. Bu görüşmede, Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve teşvik başvuru dosyasını imzalayarak Varank'a sundu.

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modelle tüketicilerin karşısına çıkmayı hedefliyor. Elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.