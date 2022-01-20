2022 yılının ilk faiz kararı açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2022'nin ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi. Merkez Bankası, kritik toplantı sonucu politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.
Ekonomi Finans 20.01.2022, 14:06
Merkez Bankası 2022 yılı Ocak ayına ait faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. 4 PPK toplantısında arka arkaya alınan kararlarla politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.
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