2022'de uygulanacak asgari ücret 5 bin 250 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak.

3 konuda mutabakat

Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenleyeceği basın toplantısında milyonlarca çalışanın beklediği rakamlar belli olacak.

Böylece, 2022 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret netleşmiş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önceki açıklamalarında toplumun ve çalışanların beklentisini karşılayan ciddi bir artış yapılacağını söylemişti.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.