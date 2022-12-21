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2023'te en düşük MTV 219, en yükseği ise 101 bin 152 lira olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi.

Ekonomi Finans 21.12.2022, 17:22
2023'te en düşük MTV 219, en yükseği ise 101 bin 152 lira olacak

Yeni yıldan itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 50 indirme yetkisini kullanarak yüzde 61,5 uygulanmasına karar verdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 yılında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak.

Öte yandan 1 Ocak 2018'den önce tescil edilen ve 1400 motor silindir hacmindeki 7-11 yaş otomobil için ödenecek MTV tutarı da 1606 lira olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Kararı sonrası uygulanacak örnek MTV tutarları şöyle:

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen

Taşıt Değeri (TL) (2023*)

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)

199.700'ü aşanlar

1.000 cc

1-3 Yaş

2.545

199.700'ü aşanlar

1.400 cc

1-3 Yaş

4.434

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

1-3 Yaş

4.434

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

1-3 Yaş

4.434

285.855'i aşanlar

1.995 cc

1-3 Yaş

12.340

714.315'i aşanlar

2.967 cc

1-3 Yaş

25.810

1.143.420'yi aşanlar

3.982 cc

1-3 Yaş

61.806

1.357.730'u aşanlar

4.395 cc

1-3 Yaş

101.152

01.01.2018 ve Sonrasında Tescil Edilen

Taşıt Değeri (TL) (2023*)

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)

199.700lü aşanlar

1.000 cc

4-6 Yaş

1.773

199.700'ü aşanlar

1.400 cc

4-6 Yaş

3.323

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

4-6 Yaş

3.323

199.700'ü aşanlar

1.500 cc

4-6 Yaş

3.323

285.855'i aşanlar

1.995 cc

4-6 Yaş

9.505

714.315'i aşanlar

2.967 cc

4-6 Yaş

22.451

1.143.420'yi aşanlar

3.982 cc

4-6 Yaş

53.364

1.357.730'u aşanlar

4.395 cc

4-6 Yaş

75.853

01.01.2018'den Önce Tescil Edilen

Motor Silindir Hacmi

Yaş Aralığı

2023

(%61,5)

1.000 cc

7-11 Yaş

826

1.400 cc

7-11 Yaş

1.606

1.500 cc

7-11 Yaş

1.606

1.500 cc

7-11 Yaş

1.606

1.795 cc

7-11 Yaş

4.654

1.995 cc

7-11 Yaş

6.996

#motorlu taşıtlar vergisi #2023
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