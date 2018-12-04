21. yüzyılda İslam ekonomisi yeniden düşünülecek

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 10. defa kapılarını aralıyor. 12 ülkeden 400’den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı sempozyum 8-9 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek.

Sempozyumda “21. Yüzyılda İslam Ekonomisi’ni Yeniden Düşünmek” temalı 6 farklı oturum düzenlenecek.

İKDER Başkanı Mustafa Bolat, “Sempozyum iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin krizlerin aşılması için önerdiği stratejilerin tekrar keşfedilmesi, ikincisi ise İslam ekonomisini yegâne iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır. Bu etkinliği İstanbul’un İslami finansın da merkezi olması yolunda bir adım olarak görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, İngiltere ve Türkiye gibi 12 ülkeden 30’dan fazla üniversiteden 400 katılımcı ve akademisyenler Türkiye’de bir araya gelecek. İslam ekonomisini tartışacağımız bir platform olacak” açıklamasında bulundu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net