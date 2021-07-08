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8 Temmuz dolar ve euro fiyatları

8 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte döviz kurlarındaki son durum...

Ekonomi Finans 08.07.2021, 08:53
8 Temmuz dolar ve euro fiyatları

Dolar, 8 Temmuz 2021 sabahında 8,68 bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6885 lira, satış fiyatı 8,6993 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde 10,2472 lira alış fiyatı, 10,2679 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

ABD: Doları 8,68

Euro: 10,28

İngiliz Sterlini: 12,01

İsviçre Frangı: 9,40

Japon Yeni: 0,079

Norveç Kronu: 0,99

Danimarka Kronu: 1,37

Avustralya Doları: 6,48

Kanada Doları: 6,93

İsveç Kronu: 1,00

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#dolar #Euro
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