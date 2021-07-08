8 Temmuz dolar ve euro fiyatları
8 Temmuz dolar ve euro fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. İşte döviz kurlarındaki son durum...
Ekonomi Finans 08.07.2021, 08:53
Dolar, 8 Temmuz 2021 sabahında 8,68 bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,6885 lira, satış fiyatı 8,6993 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı saatlerde 10,2472 lira alış fiyatı, 10,2679 satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
ABD: Doları 8,68
Euro: 10,28
İngiliz Sterlini: 12,01
İsviçre Frangı: 9,40
Japon Yeni: 0,079
Norveç Kronu: 0,99
Danimarka Kronu: 1,37
Avustralya Doları: 6,48
Kanada Doları: 6,93
İsveç Kronu: 1,00
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