ABD havayollarında günlük yolcu sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Ulaştırma Güvenliği İdaresinden (TSA) alınan verilere göre, 4 Temmuz tatiliyle birleşen hafta sonunda ABD havaalanlarında, Kovid-19'un 2020'de başladığından bu yana en kalabalık yolcu sayısına ulaşıldı.

TSA, bugün ABD'de 2,49 milyon yolcunun hava alanlarındaki güvenlik kontrol noktalarından geçerek salgın döneminde hafta içi ulaşılan en yüksek rakam olan 2,46 milyonu geride bıraktığı bilgisini paylaştı.

Dün ulaşılan yolcu hacminin ise, geçen yılın 1 Temmuz'u ile karşılaştırıldığında yüzde 13'lük bir artışa karşılık geldiği, Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 Bağımsızlık Günü haftasında ulaşılan 2,35 milyon ortalamayı geride bıraktığı belirtildi.

Havayolu ulaşımında talebin çok hızlı artmasına, ABD'li havayolu firmalarının personel kıtlığı yüzünden ayak uyduramadığı, pilot eğitim kurslarını hızlandırmak ve daha büyük uçaklar kiralamak zorunda kaldığı kaydedildi.

Flight Aware izleme sitesine göre, ABD'de 6 bin 800'den fazla uçuşta gecikme yaşandığı cuma günü 587, bugün ise 540 uçuşun iptal edildiği aktarıldı.