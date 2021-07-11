ABD Hazine Bakanı Yellen vergi anlaşmasını savundu

G20 ülkelerinin maliye bakanları ile merkez bankası başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde üçüncü toplantılarını Venedik'te gerçekleştirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, “On gün önce dünya uluslarının ezici çoğunluğunun, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 90'ından fazlasını temsil eden 132 ülkenin, küresel bir vergi anlaşmasının ana hatlarını kabul ettiğini öğrendik.” diye konuştu.

Venedik’te çok verimli toplantılarla geçen uzun bir hafta sonunu yeni bitirdiklerini kaydeden Yellen, "En az yüzde 15'lik bir küresel asgari kurumsal vergi oranının uygulanması ve modern iş dünyasının gerçeklerinin yansıtılması için vergi haklarının kısmi yeniden tahsisi konusunda varılan fikir birliğini ve hevesini görmeye devam ediyoruz. Bu anlaşma, aynı zamanda kaotik bir dizi tek taraflı dijital vergi önlemlerine son verecek ve işletmelerimize artan vergi kesinliği sağlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, söz konusu vergi anlaşmasının ülkeler arasındaki düşük vergi yarışını sonlandıracağının altını çizerek, “Bu anlaşma, 'en düşük vergi oranını kim sunabilir?' sorusunu sormak yerine, tüm ülkelerimizin ekonomik temeller, iş gücünün becerisi, yenilik yapma kapasitesi ve yasal ve ekonomik kurumların gücü baz alınarak rekabet etmesine izin verecektir.” ifadelerini kullandı.

Küresel iklim değişikliği konusuna da değinen ABD Hazine Bakanı Yellen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu hafta sonu, iklim değişikliğinin finansal risklerini nasıl daha iyi anlamamız ve izlememiz gerektiğini ve çok taraflı kalkınma bankalarının net sıfır emisyona doğru ilerlemede oynayacağı rolü tartışmak için zaman harcadık. Buna, Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyum sağlamak için iddialı zaman çizelgeleri belirleyen ve daha fazla özel iklim yatırımı sağlamak için daha fazla çaba sarf eden bankalar da dahil olacak."

G20 ülkeleri küresel vergi konusunda anlaşmaya vardı

İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Daniele Franco, dün yaptığı açıklamada G20 ülkeleri olarak çok uluslu şirketlerin uluslararası vergi düzenlenmeleri konusunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Bakan Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda mutabık kaldıklarını kaydetmişti.

İtalyan Bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını da vurgulamıştı.