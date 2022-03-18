ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi masaya yatırıldı

New York'taki Türkevi'nde "Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" isimli bir panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika pazarlarını birleştiren coğrafi konumunu hatırlattı.

"2021'de 14 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım yapıldı"

Dağlıoğlu, "Türkiye'ye 2021 yılında doğrudan yabancı yatırım miktarı 14 milyar dolar oldu. Türkiye'nin her yıl ortalama bu miktarlarda doğrudan yabancı yatırım aldığını söyleyebiliriz. Bunun yüzde 60'ı Avrupa ülkelerinden, yüzde 10'a yakını ABD'den, yüzde 20'ye yakını ise Asya bölgesinden" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da Washington ve New York'taki temaslarına değindi.

"Türkiye'ye kim yatırım yaparsa kazanan o olur"

Altunyaldız, "Türkiye'ye kim gelip yatırım yaparsa sonunda kazanan o olur" açıklamasını yaptı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Başaran Bayrak ise Türkiye'nin salgın döneminde tedarik zinciri krizinin aşılmasına çok büyük katkı sağladığını vurguladı.