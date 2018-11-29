ABD petrol üretiminde rekor kırdı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 608 bin varil artışla 8,16 milyon varile ulaşırken, ihracatı da günlük ortalama 473 bin varil yükselerek 2,44 milyon varile çıktı.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 5 bin varil azaldı. Azalış Alaska eyaletindeki üretimden kaynaklandı, diğer eyaletlerde ise değişiklik olmadı.

Böylece, 17-23 Kasım haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 11,7 milyon varil olurken, ülke tarihindeki rekor seviyesinde seyretmeye devam etti.

Ülkenin ham petrol üretimi ise son 46 haftada 9 kez düşüş göstermiş oldu.

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

FİYATLAR DÜŞTÜ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artışın piyasa beklentisinin üzerinde gelmesinin ardından küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dün, uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 58,88 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 50,09 dolara kadar geriledi.

PİYASA ABD’NİN ELİNDE

ABD ülkesinin petrol kaynaklarına sahip olmasına rağmen dünyanın petrol üreten ülkelerinin de kaynaklarını büyük ölçüde kontrol ediyor. ABD dünyanın en fazla petrol ihraç eden ülkesi olarak biliniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2018, 10:56