AB'den doğal gazda tavan fiyat uygulaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları sırasında sosyal medya hesabından enerji konusunda paylaşımlarda bulundu.

Enerjideki fiyat artışını anlamak ve üstesinden gelmek için elektrik üretimindeki kaynakların incelenmesi gerektiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'da elektriğinin ortalama yüzde 39'unun yenilenebilir, yüzde 25'inin nükleer, yüzde 20'sinin doğal gaz, yüzde 13'ünün kömür gibi katı fosil yakıtlar ve yüzde 2'sinin de petrolden sağlandığını belirtti.

To understand – and tackle – the price increase, we have to take a close look at where our electricity comes from.



This is Europe’s electricity mix



Fossil fuels account for 35% of the mix and renewables, 39%



But this is an average. pic.twitter.com/rQqbczahoR