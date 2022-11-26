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Acıpayam Bereket Çiftliği satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

Ekonomi Finans 26.11.2022, 09:32
Acıpayam Bereket Çiftliği satılıyor

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Erdem Aydın İnşaat Taahhüt Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Parke Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan “Acıpayam Bereket Çiftliği Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 43 milyon 100 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 21 Aralık 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

#acıpayam bereket çiftliği
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