Ağustosta en çok borsa kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı.

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,98 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,93, mevduat faizi (brüt) %1,37, Amerikan doları %4,19, Euro %4,72 ve külçe altın %5,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %0,68 ve mevduat faizi (brüt) %0,24 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; Amerikan doları %2,63, Euro %3,16 ve külçe altın %3,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %0,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %4,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %10,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,19 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde %10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %9,48 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları %19,95, Euro %20,38, mevduat faizi (brüt) %24,84, DİBS %26,69 ve külçe altın %27,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları %2,31, Euro %2,84, mevduat faizi (brüt) %8,29, DİBS %10,54 ve külçe altın %12,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir.