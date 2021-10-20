Akaryakıta yeni zam

EPGİS'ten yapılan açıklamada, 21 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litresine 22 kuruş zam geldiği belirtildi.

Söz konusu zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Hazine'nin Eylül sonunda açıkladığı kamu maliyesi raporuna göre eşel mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyona düşürücü etkisi 1,42 puan doğrudan, 1,06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan oldu. Aynı rapora göre Hazine 2021 yılında eşel mobil nedeniyle 46 milyar TL'lik KDV ve ÖTV gelirinden feragat etmiş oldu.

İlgili fiyat artışları enflasyona etkisi nedeniyle de takip ediliyor. Benzin fiyatlarının TÜFE sepeti içindeki payı yüzde 1,16, otogazın yüzde 0,94 ve motorinin yüzde 1,66 seviyesinde.

BloombergHT