Alanya'ya yılın ilk kruvaziyeriyle 690 turist geldi

Limasol'dan hareket eden Bahama bayraklı kruvaziyer, çoğu Alman 690 yolcu ve 450 personeliyle Alanya Limanı'na yanaştı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı yolcular otobüslerle ören yerlerine götürüldü, bazıları Alanya çarşısı ve şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

"Artania"nın akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Rodos'a hareket edeceği belirtildi.

MTS Globe Tur Operasyon Müdürü Ozan Aksoy, gazetecilere, uzun süre sonra Alanya'ya ilk kruvaziyeri getirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Aksoy, geminin kasımda ilçeyi bir kez daha ziyaret edeceğini belirtti.