Alkol ve sigarada ÖTV yüzde 47'den fazla arttı

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da belli oldu.

Buna göre söz konusu ürünlerdeki ÖTV'deki artış oranı yüzde 47,39 oldu.

Alkollü içecekler ve tütün mamüllerinin enflasyon sepetindeki ağırlığı yüzde 4,87 seviyesinde bulunuyor. Bu oranının yüzde 4,56'sını sadece sigara oluşturuyor.

Haziran ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla sigara ve alkollü içeceklerden alınan özel tüketim vergisi Temmuz-Aralık ayı için sabit kalmıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla özel tüketim vergisi kanununun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verilmişti.

Fakat bu sefer Ocak ayı öncesinde böyle bir karar yayımlanmadı. İlgili kararın yayımlanması durumunda Ocak-Haziran dönemi için belirlenen yüzde 47,38'lik artışta düzenlemeye gidilmesi olasılık dahilinde. Böyle bir karar alınmaması durumunda ise bu artış oranı geçerli olacak.

Bu durumda asgari maktu vergi sigarada paket başına 9,77'den 14,39'a çıkacak. Buna göre bir paket sigara en az 22,85 TL’ye satılabilecek.

Bloomberg HT