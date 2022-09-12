Almanya'da şirket iflasları arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayındaki iflas başvuruları temmuz ayına kıyasla yüzde 6,6 yükseldi.

Destatis, iflas başvurularının genellikle istatistiklere gecikmeli olarak dahil olduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen bu yılın ilk yarısında iflas eden şirket sayısı, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 7 bin 113 oldu.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 1.330 iflas başvurusu olan inşaatı, 1.058 iflas başvurusuyla ticaret sektörü izledi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk yarıda 8,2 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2021'in ocak-haziran döneminde daha büyük şirket iflasları olduğu için yaklaşık 31,8 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında kişisel iflas sayısında ise ocak-haziran döneminde 20,2'lik azalma görüldü. .

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü de (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son zamanlarda yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle arttığını belirtti.

Enstitünün Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, Almanya’da uzun bir süre düşük iflas rakamlarından sonra, eğilimin yüksek fiyatlar nedeniyle tersine döndüğünü ifade etti.