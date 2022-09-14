Almanya'da Tarım ÜFE yüzde 33,4 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin Tarım-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Almanya'da Tarım-ÜFE, temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 arttı. Endekste aylık yüzde 0,9 düşüş görüldü.

Destatis açıklamasında, Tarım-ÜFE’de haziranda yıllık artışın yüzde 33,9 olduğu hatırlatılarak, temmuzda bitkisel ürünlerin fiyatlarının yıllık yüzde 25,8 ile, hayvansal ürünlere göre daha az arttığı belirtildi. Hayvansal ürünlerin fiyatları da temmuzda yıllık yüzde 38,8 yükseldi.

Temmuzda bitkisel ürünlerin fiyatlarındaki artışın temel nedeninin tahıl fiyatlarındaki artış olduğunun kaydedildiği açıklamada, Temmuz 2022'de tahıl fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,2 daha yüksek olduğu bildirildi.

Patates fiyatlarında yıllık yüzde 33,1’lik artış olurken, domates fiyatlarında temmuzda yıllık yüzde 29 düşüş görüldü.

Yüksek enerji ve yem maliyetleri de hayvansal ürün fiyatlarını artırırken, temmuzda süt fiyatlarının Temmuz 2021'e göre yüzde 51,7 ve tavuk fiyatlarının yüzde 42,4 daha pahalı olması dikkati çekti.

Öte yandan, enerjinin yanı sıra artan gıda fiyatlarının Almanya'da enflasyonun en büyük itici güçlerinden biri olması dikkati çekiyor. Gıda fiyatları ağustosta bir yıl öncesine göre yüzde 16,6 arttı. Bu da, ülkede yıllık enflasyon oranını ağustosta yeniden yüzde 7,9'a yükseltti.