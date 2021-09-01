Almanya Mısır'da yüksek hızlı demir yolu inşa edecek
Kızıldeniz ve Akdeniz kıyılarını birbirine bağlayacak 660 kilometre yüksek hızlı demir yolu inşaatı için Siemens Mobility ile Mısır Ulusal Tüneller Otoritesi (NAT) arasında 4,5 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.
Ekonomi Finans 01.09.2021, 16:54
Siemens Mobility tarafından yapılan açıklamada, Siemens Mobility, Orascom Construction ve Arab Contractors’dan oluşan konsorsiyumun NAT ile 15 yıl boyunca demir yolunun inşası ve bakımı için toplamda 4,5 milyar dolar değerinde sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Siemens Mobility’in söz konusu sözleşmedeki payının yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğu belirtilerek, 15 bin Mısırlıya istihdam sağlanacağı ve trenlerin 2023 yılında teslim edilmeye başlanacağı ifade edildi.
AA
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