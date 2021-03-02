2 Mart altın fiyatlarında son durum

Yaklaşık dört aydır düşüşte olan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş yaşamıştı ancak dün tekrar düştü. Bu nedenle de canlı altın fiyatları yatırımcılar için yeniden gündemin başlarındaki yerini aldı. Altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar yeni ayın başında Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 402,25

SATIŞ(TL) 402,34

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 658,00

SATIŞ(TL) 676,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.315,00

SATIŞ(TL) 1.357,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 2.624,00

SATIŞ(TL) 2.710,00