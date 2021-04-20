Altın fiyatlarında son durum

Koronavirüs salgını süresince en iyi yatırım araçlarından biri olarak görülen ve ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi gösteriyor. 20 Nisan 2021 altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 461,74

SATIŞ: 461,82

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 744,00

SATIŞ: 762,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.479,00

SATIŞ: 1.524,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.054,00

SATIŞ: 3.100,00