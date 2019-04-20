Amazon, Çin’den çıkıyor

Yerel rekabete dayanamayan Amazon’un Çin’den çıkmaya karar verdiği açıklandı.

Çin’in en büyük iki online perakendecisi olan Alibaba ve JD.com ülkedeki e-ticaretin yüzde 82’sini kontrol ediyor. iResearch’in bu verisi 2018 yılına ait.

Amazon 15 yıldır Çin’de idi

Amazon’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Çin’deki müşterileri Amazon’un aktif olduğu diğer ülkelerden alışveriş yapmaya devam edebilecek. Amazon, Çin’de e-ticaret sitesini kapatsa da, diğer ürünleriyle Çin’de kalmaya devam edecek. Yani, Amazon Global Store, Global Selling ve Kindle gibi ürünler Çin’de açık kalacak. Ayrıca Amazon Web Services da faaliyetlerini sürdürecek.

Amazon, 2004’te Çin pazarına joyo.com isimli yerel e-ticaret platformunu satın alarak girmişti.

Kaynak: techinside