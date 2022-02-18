Amazon ile Visa'dan anlaşma

Visa ile küresel bir anlaşmaya imza atan Amazon.com tüm mağaza ve çevrimiçi sitelerinde Visa kartlarını kabul etmeye devam edecek.

İnternet perakende devi kasım ayında yüksek işlem ücretlerini gerekçe göstererek İngiltere'de çıkarılmış Visa kartları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Yıl başında ise yeni bir açıklama yaparak İngiltere'de Visa kartları kabul etmeye devam edeceğini ve ödeme şirketi ile görüşmelerin sürdüğünü duyurmuştu.

Avrupa Birliği genelinde geçerli olan kanunlar kartlardan alınan işlem ücretlerine sınırlandırma getiriyor fakat İngiltere'nin birlikten ayrılması ile bu limit ortadan kalkmıştı.

Amazon İngiltere'nin yanı sıra Avustralya ve Singapur'daki müşterilerin de Visa kullanırken ek ücret ödemeyeceğini duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamada da Amazon'la varılan anlaşmadan memnuniyet duyulduğu vurgulanarak Visa'nın Amazon mağazaları ve sitelerinde kullanımının yanı sıra gelecekteki ödeme teknolojileri için de bir işbirliği anlamına geldiği vurgulandı.

İngiliz düzenleyici kuruluşun Visa ve Mastercard'ın şirketlerden aldığı işlem ücretlerini artırmasnda herhangi meşru bir neden olmadığı sonucuna varmasının ardından geçtiğimiz ay İngiliz milletvekilleri konuyu daha yakından ele alacakları açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Euronews