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Amerika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) enflasyon verisi açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselirken, söz konusu rakam son 39 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi Finans 10.12.2021, 17:01 10.12.2021, 17:09
Amerika'da enflasyon 39 yılın zirvesinde

Altın fiyatlarının yönünde belirleyici olan ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon yüzde 6,8 olurken, bu rakam 1982 yılından bu yana en yüksek enflasyon rakamı olarak kaydedildi.

ABD enflasyon verisinin 39 yılın zirvesine çıkmasıyla altın fiyatları da rekor kırdı. Verinin açıklanmasından önce önce 1.772 dolardan işlem gören ons altın, 1.782 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Onsdaki yükselişle gram altın 798 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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#Amerika #enflasyon
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