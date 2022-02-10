Amerika'da enflasyon son 40 yılın zirvesine çıktı

ABD'de enflasyon Ocak ayında %7,5'e çıkarak Şubat 1982 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Çekirdek enflasyon da %5,5'ten %6'ya yükseldi. ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonun görüldüğü Ocak ayında akaryakıttaki maliyet katkısı devam etti.

Bugün açıklanan enflasyon oranı zirvenin görülmediğini gösterirken Fed'in de şahin davranacağı beklentisini artırdı. Mart ayında 25 yerine 50 baz puanlık bir artış olacağına dair beklentiler de kuvvetlenmeye başladı. Yüksek enflasyonun ardından Dolar Endeksi 96,0 seviyesine doğru yükseliş yaşarken 10 yıllık tahvil getirisi de %1,97 üzerine çıktı.

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